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استاد أسوان يستضيف اليوم المؤتمر الأول لدعم السيسى بحضور الفنان سمير صبرى

الأحد، 11 فبراير 2018 06:00 ص
استاد أسوان يستضيف اليوم المؤتمر الأول لدعم السيسى بحضور الفنان سمير صبرى الرئيس السيسى


أسوان – عبد الله صلاح
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يشارك 3 فنانين فى المؤتمر الجماهيرى، الذى تنظمه حملة "أنت الأمل" لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئاسة، بإستاد أسوان الرياضى، مساء اليوم الأحد، بجانب حضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين والأدباء.

وقال محمد عبد الحليم رئيس الحملة، إن الفنانين الذين تم ضمهم لمؤتمر أسوان، هم الفنان سمير صبرى، والفنان الشاب أحمد فلوكس، والفنانة الشابة هنا شيحا.

وأضافت خديجة حمودة المتحدث الرسمى باسم الحملة، أنه تم اختيار الفنانين الثلاثة باعتبارهم يمثلون مختلف الأجيال فى الوسط الفنى إلى جانب ما يتمتعون به من نجومية وجماهيرية كبيرة بين كافة فئات المجتمع وهى الشرائح التى تستهدفها الحملة من أجل توصيل رسالتها وتتمثل فى حث المواطنين على المشاركة السياسية وضرورة الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر، أن المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى سيقام فى ستاد أسوان الرياضى، وهو المؤتمر الأول لحملة "أنت الأمل" الشعبية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى خارج القاهرة، ومن المقرر أن يتم تنظيم ثلاثة مؤتمرات أخرى فى الإسكندرية وبورسعيد والغردقة.


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