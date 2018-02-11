اجتماع لمديري إدارات الأزمات ومسئولي غرف العمليات بمحافظة المنوفية

حيث أكد السكرتير العام علي أنه سيتم وضع خطة لتدريب العاملين بغرف العمليات والأزمات علي كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة وتنمية مهارتهم ، مشيرا إلي ضرورة دمج غرف العمليات وإدارة الإزمات بكافة الوحدات المحلية لتصبح كيان واحد لعدم التداخل والإزدواجية في العمل ، فضلا عن تجهيز غرف العمليات بكافة المعدات والأجهزة التي تمكنها من أداء العمل بدقة وسرعة ( تليفون – فاكس – جهاز حاسب آلي ) ، كما أشار السكرتير العام إلي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية للحصول علي المعلومات وتلقي أي إخطارت بأحداث طارئة وإبلاغها فورا لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام علي الأرقام التالية (2222035 – 2224899 - فاكس 2239804 ) .

وشدد مختار على أن يكون الجميع على أهبة الإستعداد للتعامل مع أى موقف طارئ، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ وتفعيل خطة محافظة المنوفية لمواجهة أى شكل من أشكال الأزمات والكوارث أو أية ظروف طارئة.