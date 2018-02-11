video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اجتماع لمديري إدارات الأزمات ومسئولي غرف العمليات بمحافظة المنوفية

الأحد، 11 فبراير 2018 06:46 م
اجتماع لمديري إدارات الأزمات ومسئولي غرف العمليات بمحافظة المنوفية جانب من الاجتماع


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية إجتماعا لتفعيل التواصل بين كافة غرف العمليات علي مستوي الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة ، بحضور مدير إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام ومديري إدارات الأزمات والكوارث بمراكز المدن ومديريات الخدمات، يأتي هذا في إطار إستعدادات محافظة المنوفية للإنتخابات الرئاسية  المقبلة وربط غرف العمليات بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوي والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن  .

حيث أكد السكرتير العام علي أنه سيتم وضع خطة لتدريب العاملين بغرف العمليات والأزمات علي كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة وتنمية مهارتهم ، مشيرا إلي ضرورة دمج غرف العمليات وإدارة الإزمات بكافة الوحدات المحلية لتصبح كيان واحد لعدم التداخل والإزدواجية في العمل ، فضلا عن تجهيز غرف العمليات بكافة المعدات والأجهزة التي تمكنها من أداء العمل بدقة وسرعة ( تليفون – فاكس – جهاز حاسب آلي ) ، كما أشار السكرتير العام إلي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية  للحصول علي المعلومات وتلقي أي إخطارت بأحداث طارئة وإبلاغها فورا لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام علي الأرقام التالية  (2222035 – 2224899 - فاكس 2239804 ) .

وشدد مختار على أن يكون الجميع على أهبة الإستعداد للتعامل مع أى موقف طارئ، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ وتفعيل خطة محافظة المنوفية لمواجهة أى شكل من أشكال الأزمات والكوارث أو أية ظروف طارئة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة المنوفية ": إحالة 86 من العاملين بمستشفى تلا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

المنوفيه

محافظة المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الا نتخابات الرئاسيه



لا تفوتك
سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة