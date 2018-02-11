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اتحاد الغرف التجارية: 86 شركة مصرية تشارك بمؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت

الأحد، 11 فبراير 2018 02:36 م
اتحاد الغرف التجارية: 86 شركة مصرية تشارك بمؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية


(أ ش أ)
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يشارك اتحاد الغرف التجارية بوفد يضم 86 شركة مصرية فى مؤتمر المانحين لإعادة اعمار العراق والذى تستضيفه الكويت فى الفترة من 12 – 14 من شهر فبراير الجارى.

وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان اليوم الأحد، إلى أن وفد مصر يرأسه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، ويضم المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، استكمالا للقاءات الناجحة التى تمت ببغداد منذ أسبوعين مع رئيس الوزراء والوزراء وقيادات الحكومة العراقية والهيئات المانحة واتحاد الغرف.

وأشار الوكيل إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء اتحادات الغرف الكويتية والعراقية والسعودية والاماراتية وكبرى شركاتهم التى شاركت فى ملتقى الاستثمار الثالث بالقاهرة فى الأسبوع الماضى لخلق تحالفات عربية وتعظيم مشاركة الشركات المصرية فى مشروعات اعادة الاعمار.

وأشاد بالدعم المقدم من الشيخ على الغانم رئيس غرفة الكويت الذى وافق على تلك المشاركة الضخمة من الشركات المصرية ليكون اكبر وفد بالمؤتمر.

وذكر الوكيل أنه سيتم تنظيم معرض لإعادة إعمار سوريا والمنتجات المصرية يوم 4 ابريل القادم بدمشق، ومعرض مثيل لإعادة إعمار ليبيا والمنتجات المصرية يوم 7 مايو ببنغازى، مؤكدا أن ذلك يتم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية والسفارات المصرية وبدعم كامل من شركائنا اتحادات الغرف السورية والليبية والعراقية والكويتية.

وأوضح أن هذه المؤتمرات والمعارض بالكويت وسوريا وليبيا ستشهد تنظيم لقاءات ثنائية مع المسئولين الحكومين المعنيين بإعادة الإعمار والهيئات المانحة ولقاءات ثنائية مع مجتمع الأعمال الوطنى لخلق شراكات فاعلة فى مشروعات إعادة الإعمار، وزيادة المزيج السلعى للصادرات وتيسير إنسيابها.

من جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن الوفد المشارك بالكويت وفى المعارض سيتضمن كبرى الشركات المصرية المعنية بإعادة الإعمار من مكاتب استشارية ،وشركات المقاولات، ومشروعات الكهرباء، والمياه، والبترول، والاتصالات ومصانع مواد البناء، والمعدات إلى جانب كبرى المصانع المنتجة للسلع الاستهلاكية، والغذائية، والأجهزة المنزلية، والأثاث والملابس ،والمفروشات.

وأضاف أنه تم حجز مساحة 3000 متر فى الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولى لاستمرار التواجد المصرى بالسوق السورى

لافتا إلى أنه جار حاليا حصر المشروعات التى ستطرح فى كل دولة سواء من موازنة الحكومات ،أو من خلال هيئات المعونات والبنوك الانمائية، إلى جانب آليات تمويل المشروعات، والصادرات، لضمان جاهزية الشركات المصرية ولدعمهم فى مفاوضاتهم سواء للمشروعات او تنمية الصادرات.

وأكد عز أهمية مؤتمر المانحين بالكويت والذى سيعرض مشروعات اعادة الاعمار الممولة من الصناديق الانمائية العربية والبنك الدولى لتعظيم مشاركة مصر بها. لافتا إلى أنه جارى التنسيق من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، واتحاد الغرف الأوروربية مع كبرى الشركات الأوروربية لخلق تحالفات، فى مشروعات إعادة الإعمار، بمشاركة مصرية فاعلة سواء فى المقاولات أو مكونات المشروعات ومواد البناء.


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