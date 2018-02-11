"إى فاينانس": 5 جنيهات أعلى رسوم تحصيل يدفعها المستهلك على فاتورة الكهرباء





كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، أن رسوم تحصيل فواتير الكهرباء من خلال المنافذ التابعة للشركة لن تتعدى 5 جنيهات مهما بلغت قيمة فاتورة الاستهلاك بالنسبة لمستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، و 8 جنيهات لمستخدمى العدادات التقليدية.

وأضاف سرحان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمته شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية للإعلان عن خدمات الدفع والتحصيل لفواتير الكهرباء، أن هذه الرسوم لن يشعر بها المواطنون خاصة مع حصولهم على خدمة متميزة من منافذ الشركات الموجودة في هذه المنظومة ومنها جميع فروع مكاتب البريد المصرى و 36 بنا.

وأوضح سرحان، أن طريقة شحن أو سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن طريق منظومة الشحن الإلكترونى لا تطلب سوى رقم كود السداد الموجود بأى فاتورة استهلاك كهرباء سابقة، موضحا أن تعدد الشركات فى هذه المنظومة سيكون فى صالح المواطنين.