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إصابة 4 أشخاص فى هجوم لمسلح بسكين أثناء توجههم لكنيسة بإندونيسيا

الأحد، 11 فبراير 2018 09:16 ص
إصابة 4 أشخاص فى هجوم لمسلح بسكين أثناء توجههم لكنيسة بإندونيسيا الشرطه الاندونيسية -أرشيفية


رويترز
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قال مسؤولون إن مسلحا بسكين هاجم أشخاصا أثناء توجههم لكنيسة فى مدينة يوجياكارتا فى إندونيسيا، اليوم الأحد، وأصاب أربعة منهم قبل أن تطلق الشرطة النار عليه، ولم تؤكد الشرطة بعد إن كانت الواقعة مرتبطة بالإرهاب.

وقالت الشرطة إنها تحقق فى دوافع الهجوم وتعتقد أن منفذه طالب جامعي. ومدينة يوجياكارتا هى مركز ثقافى فى جزيرة جاوة الرئيسية فى البلاد.

وقال يوليانتو المتحدث باسم شرطة يوجياكارتا "لا نستطيع أن نؤكد بعد أن الواقعة مرتبطة بالإرهاب يمكننا أن نؤكد أن المشتبه به اعتقل ويتلقى العلاج فى المستشفى".

وأضاف أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم، الذى لم يتم تحديد هويته بعد، فى البطن. ولم يتضح بعد مدى خطورة حالة المصابين فى الهجوم.

وإندونيسيا دولة علمانية رسميا فيما هى أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. وهناك أقليات بأعداد كبيرة فى البلاد من المسيحيين والهندوس ومعتنقى ديانات تقليدية.

وتزايدت توترات اجتماعية ودينية فى السنوات الأخيرة مع تنامى دعوات من جماعات متطرفة بتطبيق الشريعة الإسلامية فى عموم البلاد، كما شهدت إندونيسيا صعودا فى موجات التشدد المحلية التى استلهمت أفكارها جزئيا من تنظيم داعش.

 

 


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