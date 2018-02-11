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إصابة 10 أشخاص فى انقلاب تروسيكل ببنى سويف

الأحد، 11 فبراير 2018 07:30 م
إصابة 10 أشخاص فى انقلاب تروسيكل ببنى سويف تروسيكل - ارشيفية


بنى سويف – هانى فتحى
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أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، فى انقلاب تروسيكل يستقلونه، بالقرب من منطقة كوم أبو راضى الصناعية شمال محافظة بنى سويف.

وهرعت 5 سيارات إسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

والمصابون هم: رويدة عبداللطيف على – سنتان مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقتها "هويدا"- 7 سنوات مصابة بجروح وكدمات، وشقيقها " عبدالرحمن " 5 سنوات مصاب بكدمات ووالدتهم " عايدة محمد على "-35 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم. وطارق محمد كامل- 48 سنة مصاب بكسر فى الساق اليسرى، سامية محمود عبدالله – 38 سنة مصابة بكسر فى الساق اليسرى، محمود سيد إبراهيم مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وشقيقته " منى " مصابة بكدمات وجروح، ندا سامى محمد مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، غدير عبدالله احمد مصابة بكسر فى الساق الايسر

 


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