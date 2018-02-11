إصابة شخص باختناق فى حريق بمصنع أحذية بلاستيك بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة العقيد عزمى حوام رئيس قسم الحماية المدنية بالمحلة، من إخماد حريق اندلع داخل مصنع أحذية بلاستيك بقرية الدواخلية، والتهمت النيران محتويات المصنع، وأصيب أحد العمال باختناق.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا بنشوب حريق بمصنع أحذية بلاستيك، مملوك لوحيد صليب إبراهيم بقرية الدواخلية، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد النيران بعد أن التهمت محتوياته، تحرر محضر بالواقعة وتبين أن سبب الحريق ماس كهربى، وأخطرت النيابة العامة.