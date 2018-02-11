إصابة ربة منزل بحروق فى المنوفية.. وشقيقها يتهم زوجها ووالده بإحراقها





المنوفية - محمود شاكر

أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم، بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة منوف، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام "ب.ك. ا ل" 32 سنة ربة منزل ومقيمة قرية الحامول دائرة المركز، مصابة بحروق نارية متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة بنسبة 95% وحالتها العامة سيئة ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها إلى مستشفى بالقاهرة.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقيها كل من " ص " 30 سنة فران، و " أ " 28 سنة بدون عمل ومقيمان قرية شعشاع دائرة مركز أشمون اتهما كلًا من زوج المصابة "م.ح. ع"، 32 سنة سائق، ووالده " ح.م " 64 سنة بالمعاش ومقيمان بذات الناحية، بالتسبب فى إصابة المذكورة بسبب الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها، وبسؤال كل من الثالث والرابع، أنكرا ما نسب إليهما وأضافا أنهما فوجئا باشتعال النيران بالمصابة، وتم نقلها على إثر ذلك إلى المستشفى تم تحرير عن الواقعة المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.