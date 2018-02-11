إحالة دعوى منع ظهور نبيه الوحش فى الإعلام للمفوضين

كتب أحمد عبد الهادى

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، لمنع ظهور نبيه الوحش فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، للمفوضين وحددت جلسة ٢٠ مايو لنظرها.

وطالب صبرى فى دعواه بإلزام رئيس الوزراء وكافة الجهات المعنية، بمنع ظهور نبيه الوحش المحامى على كافة وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة وذلك لتصريحه فى أحد البرامج التليفزيونية قائلًا: "البنت اللى تمشى ببنطلون مقطع؛ فإن التحرش بها واجب وطنى".

وأضافت الدعوى أن هذا القول ما هو إلا تحريض على التحرش والاغتصاب وما أن خرج بهذا التصريح إلا وانهالت عليه العديد من الانتقادات من جميع طوائف المجتمع والتى جاءت كلها برفضها التام لهذا التصريح، معبرين عن بالغ الاستياء والاستنكار لخروج مثل هذه التصريحات المشينة والمخجلة التى تعتبر دعوة صريحة للتحرش والاغتصاب، وهو أمرٌ مخالف للدستور المصرى الذى يكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف، والأغرب من ذلك صدور هذا التصريح من محام منوط به الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع من الجريمة وتحقيق العدل، وأنه لا يليق وصف جرائم مثل الاغتصاب وهتك العرض كأنها واجب وطنى.