أوقاف الأقصر تعلن فوز 3 أئمة بمسابقة الإمام الجامع والوزير يصرف لهم مكافأة وزى أزهرى





الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل الوزارة، عن نجاح 3 أئمة من محافظة الأقصر فى الإختبارات الشفوية بمسابقة الإمام الجامع، ويجرى إصدار تعليمات لمديرى المديريات الإقليمية لعمل اللازم بتمكين الأئمة المقبولين من العمل بالمساجد الجامعة فى نطاق عملهم.

وقال وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الأئمة المقبولين هم كل من "بكر إبراهيم محمود – أحمد أمين أحمد – حسن عبد الكريم حسن"، حيث إعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة الاختبارات الشفوية والتصفية النهائية للمتقدمين لمسابقة إمام المسجد الجامع الذين تم اختبارهم تحريريًا وشفويًا بالمديريات الإقليمية من محافظات الأقصر والإسكندرية ودمياط، وقرر الوزير صرف مبلغ ٨٠٠ جنيه مكافأة مالية لكل منهم بجانب توزيع زى أزهرى لهم.

وأضاف الشيخ محمد صالح عبد الرحمن، أن عدد الأئمة الذين تقدموا لمسابقة الإمام الجامع بمحافظة الأقصر بلغ 25 إمامًا على مستوى المحافظة، وأنه عقب تصحيح الامتحانات واختيار الأفضل بينهم، سيتوجهون للقاهرة لحضور الامتحان الشفوى تمهيدًا لدخولهم فى المسابقة النهائية.

وكان قد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال زيارته للأقصر، أن أعلى درجة تطمح إليها الوزارة هى برنامج "الإمام المجدد" والامتحان على تلك المرحلة يوم السبت المقبل والتى تقدم لها 227 إمامًا وتضم 800 ساعة مسجلة بالفيديو تضم كافة القواعد الدينية بجانب الأمن القومى والتحيات المعاصرة وموارد بشرية وتنمية بشرية وعلم نفس وفلسفلة ولغات أجنبية وتفسير وعلوم قرآن وحضارة إنسانية وتاريخ وسيرة نبوية، والوزارة وضعت حد أدنى تستهدفهم 150 إمامًا مجددًا.