أمن الشرقية يستعيد سيارة نائب مدير بنك بعد سرقتها بطريق بلبيس العاشر

أمن الشرقية يستعيد سيارة نائب مدير بنك بعد سرقتها بطريق بلبيس العاشرالأحد، 11 فبراير 2018 03:27 م
سرقه سيارة-ارشيفيه
الشرقية- فتحية الديب
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث، وبإشراف المقدم جاسر زايد، رئيس فرع الجنوب، اليوم، من استعادة سيارة نائب مدير بنك، سرقها أحد اللصوص بالطريق العام "بلبيس- العاشر" ، وتم ضبط المتهم وإخطار النيابة العامة.
كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إبلاغ " تامر م م" 52 سنة نائب مدير بنك بالشرقية، ومقيم مدينة العاشر من رمضان، بسرقة سيارته بطريق" بلبيس- العاشر" من قبل مجهول ولاذا بها بالفرار.
وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث بلبيس، أثناء قيام نائب مدير البنك بشراء فاكهة من الطريق تاركا سيارته قام أحد اللصوص باستقلالها وفر مسرعا، فيما تمكن ضباط مباحث المركز، اليوم، من تحديد المتهم والتوصل إليه وضبطه وبحوزته السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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