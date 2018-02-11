ألفان و341 سائحا يغادرون إلى المدن المصرية على متن 31 رحلة

ألفان و341 سائحا يغادرون إلى المدن المصرية على متن 31 رحلةالأحد، 11 فبراير 2018 10:53 م
فوج سياحى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ 24 ساعة الماضية، انطلاق 31 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران إلى المدن السياحية المصرية لنقل ألفين و341 سائحا مصرى وعربى وأجنبى لقضاء إجازاتهم.
وخصصت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، فرقا من العلاقات العامة داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.
وشهد المطار انطلاق 8 رحلات إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ و 5 رحلات إلى مدينتى الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى رحلة أخرى لكلا من برج العرب وأبو سمبل ومرسى علم، كما سيرت إحدى الشركات الخاصة رحلتين للغردقة وشرم الشيخ.
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