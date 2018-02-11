أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 11-2-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 11-2-2018، وجاءت أبرزها إنهاء مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 848.070 مليار جنيه.



البورصة تخسر 4.4 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 848.070 مليار جنيه.

وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة دون مستوى مليار جنيه، ليبلغ 803.5 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 4.2 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 1.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 14828 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% عند مستوى 2622 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 14577 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 503 نقطة.

وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 112 شركة، ولم تتغير 28 شركة.



توقيع بروتوكول مع شباب الأعمال

وقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون مع عمرو السجينى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، استكمالاً لجهود البورصة فى تعريف مجتمع الأعمال والاستثمار بالفرص التمويلية والاستثمارية فى سوق الأوراق المالية.

قال رئيس البورصة، إن بروتوكول التعاون مع جمعية شباب الأعمال يستهدف تعريف أعضاء الجمعية من شركات وأفراد بمزايا القيد والاستثمار فى البورصة وبالأخص الاستثمار طويل الأجل، بما يسهم فى اجتذاب شركات جديدة قوية للقيد فى البورصة، وزيادة عدد المستثمرين أيضًا.

وذكر فريد، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن تلك الخطوة تأتى ضمن استراتيجية شاملة يقودها مجلس إدارة البورصة لنشر الثقافة المالية فى المجتمع، بما يسهم فى رفع كفاءة وعمق السوق عبر قيد شركات جديدة قوية وزيادة أحجام التداول عبر تعريف جموع الناس بمزايا القيد والاستثمار.

وتابع "إدارة البورصة مستعدة لتقديم باقة متنوعة من الخدمات للشركات الأعضاء بالجمعية المصرية لشباب الأعمال الراغبة للقيد فى البورصة، شريطة أن تكون لديها رغبة فى التوسع والنمو والانطلاق، لاستخدام البورصة كمنصة لتمويل النمو وليست آلية فقط للتخارج".

وأوضح أن بروتوكول التعاون سيتبعه تنظيم عدة فعاليات هامة من ورش عمل وندوات لتعريف أعضاء جمعية شباب الأعمال من شركات وأفراد بمزايا القيد والاستثمار فى البورصة، مع التأكيد على أن البورصة آلية ادخار طويلة الأجل تسهم فى توزيع للثروة والدخول.

وأكد رئيس البورصة، على إيمانه بضرورة دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال بورصة النيل، لما لهذا القطاع من قدرة هائلة على قيادة قاطرة النمو فى الاقتصاد، فضلا عن الاستفادة من طاقة وابداع الشباب المصرى مستفيدين من التطورات التى تشهدها مصر على مستوى ريادة الأعمال وتمويل رأس المال المخاطر وحضانات الأعمال فى السنوات الأخيرة.

وكشف فريد، عن استهداف إدارة البورصة مواصلة الجهود لرفع وعى القطاع الخاص بقضايا الاستدامة والتى تتحقق عبر القيد فى البورصة، مشيرا إلى أن وجود سوق مال نشط وكفء وفعال هو ضرورة لأى اقتصاد ناشئ يرغب فى المنافسة، وهذا ما تعمل عليه إدارة البورصة لاستمرار تطوير سوق الأوراق المالية فى مصر، ليشهد نقلة نوعية ليصبح قادرا على المنافسة إقليميا ودوليا ليضطلع بدره فى اجتذاب مزيد من الاستثمارات الى السوق المحلى .

فيما قال عمرو السجينى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أتوقع لهذا التعاون نتائج إيجابية فالبورصة المصرية سوق عريق ورائد ومنصة هامة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تلعب دورا محوريا فى تنمية الاقتصاد، لا سيما فى ظل دورها الرئيسى فى محاربة مؤشرى الفقر والبطالة، خاصة وأنها القطاع الأكثر خلقا للوظائف.

وذكر السجيني، أن بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية سيتبعه تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية تفصيلية، لتعريف وتحفيز أعضاء الجمعية من الأفراد على الاستثمار والادخار بالبورصة والشركات على الاستفادة من القيد فى البورصة، لتدبير التمويل اللازم لتوسيع قاعدة أعمالها.

أوضح السجيني، أن اهتمام محمد فريد رئيس البورصة، يكتب لهذا التعاون النجاح والاستمرارية ويحفزنا فى الجمعية كمجلس إدارة وأعضاء للعمل على وضع خطط وبرامج لكيفية تعظيم اقصى استفادة ممكنة من البورصة المصرية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى الختام أكد رئيس البورصة على ما سبق، ورحب بمواصلة التنسيق مع إدارة الجمعية وتقديم الاستشارات الفنية المطلوبة، متطلعًا لتفاعل أكبر من قبل أعضاء الجمعية كشركات وأفراد بما يعود على البورصة والجمعية بل والاقتصاد ككل بالفائدة.



تنفيذ صفقات على سهم بنك فيصل

قالت شركة مباشر العالمية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة تراجع بشكل طفيف خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضى ليغلق دون مستوى 15,000 عند 14,921 نقطة، متوقعة أن يصعد المؤشر مرة أخرى مستهدفا مستوى 15,070 نقطة خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وفى سياق آخر، أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCKTRADING) على أسهم بنك فيصل الاسلامى المصرى وهى:

1. عدد 1,931,481 سهم بقيمة إجمالية 34,187,214 جم على الاصدار بالجنيه المصرى.

2. عدد 7,410,360 سهم بقيمة إجمالية 8,521,914 دولار على الإصدار بالدولار الأمريكى.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن إيقاف التداول على أسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف - ميراكو، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الأحد، على أن يتم عرض موقف هذه على لجنة القيد.