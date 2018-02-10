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58 ألف كتاب إجمالى مبيعات مجمع البحوث الإسلامية بمعرض الكتاب

السبت، 10 فبراير 2018 07:05 م
58 ألف كتاب إجمالى مبيعات مجمع البحوث الإسلامية بمعرض الكتاب مجمع البحوث الاسلامية-ارشيفية


كتب لؤى على
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شهد مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر منذ بداية معرض الكتاب وحتى نهايته إقبالا متزايداً من جانب زوار الجناح ليسجل قسم المجمع الأكثر إقبالا، حيث بلغ إجمالى الكتب التى حصل عليها الجماهير نحو 58500 كتابا من مختلف الكتب المعروضة بتفاوت نسبى فى التوزيع.

ورغم الإقبال على جميع الإصدارات إلا أن بعضها سجل الأكثر اهتماما من جانب الزوار ومنها: دفاع عن السنة، حوار مع صديقى الملحد، نظرات فى التجديد، الإسرائيليات فى التفسير والحديث، الفاروق، الإسراء والمعراج، محمد صلى الله عليه وسلم من نبعته إلى بعثته، سيدنا عثمان، المقتضب من الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، مسلمو الروهينجا، أمير المؤمنين على.

وعلى هامش المعرض قدم مجمع البحوث الإسلامية مجموعة من الهدايا للزوار وعلى رأسها مجلة الأزهر، حيث تم توزيع نحو 5 آلاف نسخة مجانية من المجلة.

لم يكتف الزوار بتواجدهم داخل جناح مجمع البحوث للتجول وسط إصداراته فقط وإنما اهتم الكثير منهم بكيفية الحصول على هذه الإصدارات بعد انتهاء المعرض، فى حين طالب أكثرهم بضرورة المشاركة فى مختلف المعارض المنعقدة على مدار العام للوصول بهذه الإصدارات إلى أكبر قدر من الجماهير.

 


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مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

معرض الكتاب



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