10 معلومات يجب معرفتها عن أول أتوبيس بدورين صناعة مصرية





كتب – إسلام سعيد

بعد أن تسلم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أتوبيس بدورين صناعة مصرية، والاستعداد إلى تسييره فى شوارع القاهرة، يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن الأتوبيس الجديد.

1-الأتوبيس الجديد تصنعه شركة قسطور بالعاشر من رمضان.

2-يحتوى على طابقين ومزود بواى فاى ونظام تهوية جيد.

3-الأتوبيس الجديد يسع 73 راكب.

4-محافظة القاهرة تسلمت 10 أتوبيسات من الشركة المصنعة.

5-نسبة المكون المحلى "المصرى" فى الأتوبيس 65 % وهى كبيرة جدا قياسا على نسب المكون الحالية.

6-تقوم الشركة بالاستعداد لتجهيز دفعة 40 أتوبيس أخر الفترة المقبلة.

7- الشركة المصنعة للأتوبيس حصلت على علامة بكل فخر صنع فى مصر.

8-محافظة القاهرة تحدد خطوط سير العشر أتوبيسات حاليا.

9-اتجاه لتصدير الأتوبيس بعد تجريبه فى شوارع القاهرة.

10- كافة مراحل تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين تتم داخل مصر

وحول حجم صفقة الـ 10 أتوبيسات التى سيتم توريدها لمحافظة القاهرة، قال مصدر فى وزارة التجارة والصناعة، إن قيمة الصفقة لا تتدخل فيها وزارة الصناعة وهو تعاقد بين شركة قسطور ومحافظة القاهرة سيتم الإفصاح عنه فى وقت لاحق.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن سعر الأتوبيس الجديد منافس جدًا ويوفر العملة الصعبة الموجهه للاستيراد، ولو كان سعره غير مناسب لما تعاقدت محافظة القاهرة على هذه الكمية.



اول اتوبيس مصرى



اتوبيس صنع فى مصر



65 % مكون محلى



الطابق الثانى من الاتوبيس



هيئة النقل العام تتسلمه



قسطور الشركة المصنعه له