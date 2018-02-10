وفد من "الصناعة" يزور 600 مصنع وورشة فى أكبر قرية منتجة لأقمشة التنجيد





كتب – إسلام سعيد

زارت لجنة مشكله من مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ومركز التكنولوجيا والابتكار، قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لعمل مسح كامل لعدد من المصانع والورش القائمة والمتعثرة هناك للوقوف على أهم المشاكل التى تواجهها والتى تحول بين هذه القرية المنتجة واستدامتها.

تأتى هذه الزيارات التى تقوم بها الجهات الثلاثة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، بناءًا على تكليف من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لحصر الصناعات المتعثرة وزيادة الإنتاجية لعدد من الصناعات التى تشتهر بها بعض المحافظات.

ووفق وزارة الصناعة، فإن قرية كفر هلال لديها من الخبرة والكفاءة ما يمكنها من ترسيخ مكانتها فى تصنيع أقمشة التنجيد فى مصر وبتركيز الجهود وتكاتف الجهات المعنية ستصبح القرية نواه لأكبر تجمع صناعى متخصص فى تصنيع خيوط الشانيليا وأقمشة التنجيد حيث تتضمن القرية ما يقرب من 600 مصنع وورشة يمكن تطويرها لسد احتياجات السوق المحلى وأيضا التصدير.

جدير بالذكر ان مركز تحديث الصناعة سوف يقوم برفع تقرير حاله القرية للوزارة متضمنا بعض المقترحات لتذليل العقبات أمام المصنعين ولضمان استدامة هذه القرية المنتجة.