وفاة إمام وخطيب مسجد بدمياط أثناء إمامته للمصلين

وفاة إمام وخطيب مسجد بدمياط أثناء إمامته للمصلينالسبت، 10 فبراير 2018 07:10 م
الشيخ طه الدعدع
دمياط- عبده عبد البارى
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توفي الشيخ "طه الدعدع" 48 سنة إمام وخطيب مسجد البحر بقرية دقهلة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط خلال إمامته للمصلين بصلاة الظهر.
وقال عدد من المصلين إن الخطيب توفى أثناء سجوده فى الركعة الثالثة، مضيفا أنه عندما أطال الشيخ فى سجوده قام أحد المصلين للاطمئنان فوجده مغشيا عليه، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف وتبين أنه توفى نتيجة أزمة قلبية حادة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
هاني
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
اللهم اسكنه الفردوس الاعلي يارب العالمين
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عامر
اللهم احسن خاتمتنا
اللها اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه واكرم نزله واجمعنا معه فى جنات النعيم يارب العالمين
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
عدد الردود 0
بواسطة:
MOHAMED
HE IS LUCKY AND HE IS GOOD MAN
HE IS LUCKY AND HE IS GOOD MAN
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
سبحان الله حسن الخاتمة
سبحان الله حسن الخاتمة
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالله
حسن الخاتمة
ماشاء الله لاقوة الا بالله مااجملهامن خاتمه اللهم ارزقنا حسن الخاتمه مثله تخيلو يبعث يوم القيامه وهو ساجد لله يااااا الله
عدد الردود 0
بواسطة:
منين نجيب الصبر؟
مبارك علية الجنة ونعيمها--هو فية احسن من كدة خاتمة--يوم القيامة سيبعثة الله على ما كان علية من خاتمة
للاسرة خالص العزاء ولكننى اود القول لا تحزنوا بل أفرحوا على هذة النعمة الاخيرة التى اعطاها الله لة وهى لقاؤة وهو ساجد--فقد أحب لقاء المولى عز وجل فأحب الله لقاؤة--وما أجملها محبة وما أروعة لقاء لقد كان ضيفا على خالقة وحق على الله أكرام ضيفة بجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين
عدد الردود 0
بواسطة:
حماده
انا لله وانا اليه راجعون
من مدينة قنا .. محافظة قنا .. بجنوب صعيد مصر .. نتقدم بخالص التعازي .. لأسرة وأهل الشيخ المرحوم .. طه الدعدع .. امام وخطيب مسجد .. قرية دقهله .. مركز الزرقا .. محافظة دمياط .. ونسأل الله العلي القدير .. أن يتغمده برحمته الواسعه .. ويدخله فسيح جناته .. ويلهم أهله الصبر والسلوان .. وانا لله وانا اليه راجعون -