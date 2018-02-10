وفاة إمام وخطيب مسجد بدمياط أثناء إمامته للمصلين





دمياط- عبده عبد البارى

توفي الشيخ "طه الدعدع" 48 سنة إمام وخطيب مسجد البحر بقرية دقهلة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط خلال إمامته للمصلين بصلاة الظهر.

وقال عدد من المصلين إن الخطيب توفى أثناء سجوده فى الركعة الثالثة، مضيفا أنه عندما أطال الشيخ فى سجوده قام أحد المصلين للاطمئنان فوجده مغشيا عليه، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف وتبين أنه توفى نتيجة أزمة قلبية حادة.