وظائف جديدة بالبنك الأهلى المصرى.. تعرف على طريقة التقديم

كتب - أحمد يعقوب

قال مصدر مسؤول بالبنك الأهلى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إن طريقة التقديم فى الوظائف الجديدة التى أعلن البنك الأهلى المصرى عنها تتمثل فى قسم خاص بالتوظيف على الموقع الإلكترونى الرسمى للبنك الأهلى على شبكة المعلومات الدولية، الإنترنت، وسوف يقوم المتقدم للوظيفة بمتابعة الخطوات الخاصة بالبيانات والمعلومات المطلوبة والبريد الإلكترونى، ويتم المتابعة معه بموعد الاختبارات المختلفة.

وأكد المصدر أن البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى مصر، عيّن نحو 5000 خريج جديد خلال الـ6 سنوات الماضية، فى إطار التوسعات التى تتم فى قطاعات عدة بالبنك ونمو شبكة الفروع التى ارتفعت إلى أكثر من 410 فروع تغطى جميع محافظات الجمهورية.

وأعلن البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى مصر، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن فرص عمل لخريجى 5 تخصصات جامعية هى التجارة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب وهندسة الحاسبات والحقوق.