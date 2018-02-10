وزير الصحة : الرقابة الإدارية صاحبة الفضل فى تنشيط ملف السياحة العلاجية





كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور احمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن الرقابة الادارية هى صاحبة الفضل فى تنشيط ملف السياحة العلاجية ، نظراُ لانه كان يدار بطريقة غير صحيحة وبالتالى لم يحقق النتائج المرجوه منه.

جاء ذلك خلال كلمته فى الاجتماع الاول للجنة العليا للسياحة العلاجية، والذى عقد مساء اليوم، بعد تشكيلها الجديد بقرار رئيس مجلس الوزراء، بمقرمجلس مدينة شرم الشيخ ، وبحضور اللواء أ.ح خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وأشار وزير الصحة والسكان الى أن ملف السياحة العلاجية هو ملف هام جدا وستشهد الفترة القادمة اهتماما كبيرا به ، لافتا الى أن مصر تمتلك الكوادر الطبية فى كافة التخصصات ، بالإضافة الى المنشأت الطبية ذات معايير الجودة العالمية والتى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية.

وتابع وزير الصحة والسكان أنه سوف يتم خلال الاجتماعات التالية تحديد الدول التى سوف نستهدفها ، والتخصصات الطبية التى سنعمل عليها، والمستشفيات التى ستستضيف المرضى القادمين من الدول ، واختيار الشخصيات العامة ضمن تشكيل اللجنة العليا، ومناقشة تفعيل تأشيرة السياحة العلاجية، وتبادل تدريب الأطباء.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن هناك بعض الدول طلبت علاج مواطنيها نظراُ للسمعة الطبية الطيبة والتى تحظي بها مصر، ومنها الدول الخليجية مثل السعودية والبحرين ، ودول أفريقيا ومنها روندا، وبوركينا فاسو، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وتنزانيا، فضلاُ عن اثيوبيا والتى نحظي فيها بسمعة طبية ممتازة للترويج للسياحة العلاجية فى مصر.

وأشاد وزير الصحة والسكان، بدور محافظ جنوب سيناء وحرصه على تنظيم مؤتمرمصر والسياحة العلاجية والذى عقد في شرم الشيخ خلال الفترة ٢٣ -٢٥ مارس ٢٠١٧

ولفت وزير الصحة إلى أن الجنة العليا للسياحة العلاجية تم تشكيلها برئاسة وزيرالصحة والسكان وعضوية كلا من وزير السياحة وينوب عن رئيس اللجنة حال غيابه ، كما تضم اللجنة فى عضويتها رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو من ينيبه ممثل عن كل من وزارات السياحة والخارجية والطيران المدني والتنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويختاره الوزير المختص ،وممثل عن كلا من الهيئة العامة للاستعلامات ،والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، و ادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، و قطاع الخدمات الصحية بوزارة الداخلية ، والمستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص ، واثنان من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في مجال عمل اللجنة يختارهما رئيس اللجنة.

وأوضح "عماد" ان أهداف اللجنة العليا للسياحة العلاجية تتمثل في تدعيم دور الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص السياحة العلاجية، والعمل على استعادة الثقة للمريض الأجنبي للارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصري وذلك بالوصول إلى معايير الجودة العالمية بالاضافةالى جذب استثمارات عربية وأجنبية إلى مصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية وكذلك مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم السياحة العلاجية والاستشفائية.

وفِي سياق متصل أكد وزير الصحة والسكان أن اختصاصات اللجنة هى التعاون مع الجهات ذات الصِّلة لتفعيل منظومة السياحة العلاجية بمصر، واختيار مستشفيات القطاع الصحي التي يمكن ادراجها ضمن منظومة السياحة العلاجية واعتمادها وفقا لمعايير الجودة العالمية، واختيار العناصر البشرية المؤهلة من أطباء وتمرييض وإداريين وغيرهم في التخصصات الأخرى وتدريبهم وفقا لبرنامج تدريبي متخصص، ووضع اليات التشغيل والاتصال ومراقبة أداء بالمستشفيات وكافة القطاعات ذات الصِّلة.

وتابع وزير الصحة أنه من ضمن الاختصاصات إنشاء قاعدة بيانات للمرضى الوافدين ضمن برنامج السياحة العلاجية، والعمل على تفعيل الموقع الالكتروني للسياحة العلاجية وفتح قنوات اتصال بين مصر ودوّل العالم، و اعداد دليل إرشادي للوافد على الجهات المقدمة لخدمة السياحة العلاجية، وإنشاء مكاتب لخدمة المرضى الوافدين لتلقي الشكاوى والعمل على حلها سريعا عبر الخط الساخن .