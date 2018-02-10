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وزير الداخلية اللبنانى يؤكد تمسك بلاده بحقها فى مياهها الإقليمية والنفط

السبت، 10 فبراير 2018 08:00 ص
وزير الداخلية اللبنانى يؤكد تمسك بلاده بحقها فى مياهها الإقليمية والنفط نهاد المشنوق وزير الداخلية والبلديات اللبنانى


بيروت أ ش أ
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أكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق تمسك لبنان، بحقه فى مياهه الإقليمية وفى نفطه ورفض لبنان السماح لإسرائيل بالاستيلاء على أى مساحة من حقوقه فى البر أو فى البحر.

ورحب المشنوق بالوساطة الأمريكية لحل أزمة حدود لبنان البحرية والبرية مع إسرائيل ، وذلك خلال استقباله نائب مساعد وزير الخارجية الأميركى دايفيد ساترفيلد بحضور السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد.

وناقش الجانبان مضمون الوساطة الأميركية للحل ورحب المشنوق بالدور الأميركى فى التوصل إلى حل لهذا الخلاف ، واستبعد أن يؤدى هذا الخلاف إلى مواجهة عسكرية.

وأكد ساترفيلد إصرار الولايات المتحدة على نجاح مؤتمر (روما 2) لدعم قوى الأمن الداخلى والجيش اللبناني.


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