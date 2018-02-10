وزير الأوقاف: سنعقد 100 ندوة عن كيفية حماية الوطن

وزير الأوقاف: سنعقد 100 ندوة عن كيفية حماية الوطنالسبت، 10 فبراير 2018 03:09 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب لؤى على
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة المقبلة ستكون عن حماية الأوطان بين فرض العين وفرض الكفاية، مطالبا الجميع بالنظر إلى الأوطان التى تم هدمها بسبب الاٍرهاب كما حدث فى سوريا والعراق وليبيا.
وأضاف على الناس أن يؤمنوا احتياجات الجيش والشرطة إسهاما منه فى حماية الوطن وفى اللحظات الصعبة والحركة التى تعرض لها الأوطان من قبل عمليات الإرهابية، فالأمر يتحول لفرض العين أى أنه يجب على كل ابن من أبناء الوطن أن يكون على أهبة الاستعداد بان يكون هناك استعداد للتعبئة العامة إذا طلب لذلك.
وأعلن وزير الأوقاف عقد 100 ندوة بالمساجد الكبرى بدء من يوم الإثنين وحتى الخميس تحت عنوان "حماه الوطن فضلهم ومكانتهم ووجوب دعمهم".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع هام اليوم السبت، بقيادات الوزارة لشرح استراتيجية الدعوة ودور الأئمة الداعم للدولة الوطنية والقوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل في مواجهة الإرهاب، وشرح مبادرة الوزارة فى الإسهام بتوفير50 مليون جنيه سنويا من باب البر لمساعدة العمالة الحرفية اليومية وغير المنتظمة عند الحاجة، وبعض القضايا الأخرى.
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