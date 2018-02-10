وزير الأوقاف: جنود مصر بايعوا أنفسهم على النصر أو الشهادة

وزير الأوقاف: جنود مصر بايعوا أنفسهم على النصر أو الشهادةالسبت، 10 فبراير 2018 03:16 م
وزير الأوقاف خلال مؤتمر صحفى بحضور قيادات الوزارة
كتب لؤى على
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جنود مصر بايعوا مصر وأنفسهم على النصر أو الشهادة، فهولاء الجنود العظام هم خير دليل على الوطنية، وشتان بين من يتكلم عن حب الوطن ومن يفعل.
وأضاف خلال اجتماع مع قيادات الوزارة، اليوم، السبت، أن رجال الجيش والشرطة يقدمون بطولات حقيقية، وعلينا رعاية أبنائهم وأسرهم ومساندتهم مما يجعلهم أكثر استبسالا.
وأوضح أن مساندة الجيش والشرطة قضية شعب وقضية دولة، مؤكدا أن قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية ليسوا جنود مرتزقة أو جنود من جنسيات أخرى بل هم جنودنا وأبنائنا يقومون بمواجهة قوى الأرهاب والشر.
وأشار إلى أهمية الاصطفاف الوطنى وتقديم كل أنواع الدعم اللازم للقوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل فى هذه المرحلة الراهنة والفارقة فى القضاء على العناصر الإرهابية المجرمة، خاصة فى ضوء ما أعلنه المتحدث العسكرى باسم قواتنا المسلحة الباسلة من رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة شاملة ضد الإرهابيين لاستئصال شأفتهم.
من ناحية أخرى أعلن وزير الأوقاف تخصيص 50 مليون جنيه للعمالة الحرفية اليومية وغير منتظمة عند الحاجة، وآلية الصرف سيتم الإعلان عنها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماعا هاما اليوم السبت، بقيادات الوزارة لشرح استراتيجية الدعوة ودور الأئمة الداعم للدولة الوطنية والقوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل في مواجهة الإرهاب ،وشرح مبادرة الوزارة في الإسهام بتوفير 50 مليون جنيه سنويا من باب البر لمساعدة العمالة الحرفية اليومية وغير المنتظمة عند الحاجة ، وبعض القضايا الأخرى.
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