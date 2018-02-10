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وزير الآثار: مشروع عيون موسى يهدف لإعادة اكتشاف العيون المردومة

السبت، 10 فبراير 2018 04:05 م
وزير الآثار: مشروع عيون موسى يهدف لإعادة اكتشاف العيون المردومة الدكتور خالد العنانى وزير الاثار


السويس- سيد نون
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قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن أعمال تطوير عيون موسى  يهدف لإعادة اكتشاف العيون المردومة بفعل عوامل الرياح وتطوير العشش القديمة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير التى تم تنفيذها هى المرحلة الأولى من المشروع .
 
أوضح وزير الآثار خلال زيارته لمنطقة عيون موسى الأثرية يرافقه اللواء أحمد حامد محافظ السويس، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، ونواب السويس، أن أعمال تطوير المرحلة الأولى  بلغت تكلفتها 7.5 مليون جنيه، وشملت صيانة وتطوير 7 آبار عمق كل منها من 6 إلى 8 أمتار، بقطر يتراوح بين 5 الى 6 امتار وسمك حوائط وأسوار سمك من 30 إلى 60 سم، مع تجهيز المدخل الرئيس بإضاءة وتركيب نظم إضاءة للمظلات والأفران التراثية، إلى جانب ذلك تم تركيب 206 أعمدة إنارة، وإنشاء مشايات وممرات بطول 1200 متر، وتطهير عدد من آبار عيون موسى، وإعداد مظلات بتكلفة 7 ملايين جنيه كمرحلة أولى.
 
وأضاف المرحلة الثانية من المشروع تهدف لاستكمال الكف عن العيون المردومة، وعددها 3 عيون، بالإضافة إلى عين جار تطهيرها، بجانب بناء مركز حضارى وبازارات للمشغولات البدوية، وتمهيد الطرق لتستقبل الزوار ليلا ونهارا، وأن المنطقة تستقبل سياحا من مختلف دول العالم، وذلك لأن المنطقة تتميز عن غيرها بالسياحة الدينية والتاريخية والثقافية والأثرية أيضا.
 
وأكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن منطقة عيون موسى كانت تعانى الإهمال الأمر الذى دفع وزارة الآثار لوضع مشروع كامل لأحياء المنطقة، تليق بها كمزار سياحى على مدار العام، باعتباره مزارا دينيا للأديان السماوية الثلاث. 

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