وزيرة التخطيط تشهد إطلاق أول تقرير للسعادة فى العالم بدبى





كتب : مصطفى عبد التواب

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، السبت، بالدورة الثانية لمنتدى الحوار العالمى للسعادة برئاسة عهود الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة الإماراتية، والذى يأتى فى إطار القمة العالمية للحكومات 2018 فى دورتها السادسة، والمقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبى، حيث شهدت السعيد مراسم إطلاق أول تقرير للسعادة فى العالم على هامش المنتدى، والذى يتبنى فى دورته الحالية الحوار حول "السياسات الحكومية لإعطاء حلول للحكومات لسعادة مجتمعاتهم .

وقالت السعيد على هامش مشاركتها بالمنتدى": إن كل الأديان والمنظومات القيمية والأخلاقية تحث على تحقيق معايير السعادة وجودة الحياة وكفالة الحياة الكريمة للجميع"

كما قالت عهود الرومى :"نقدم التقرير الأول للسعادة ولدينا استراتيجية لجودة الحياة فى الإمارات و لا شىء يسعدنى أكثر من سعادة الآخرين"

وأضاف وزير التخطيط الاندونيسي:"نسعى لجعل الأهداف الاممية محققة للسعادة وتابع قائلاً :نريد عالماً خالياً من الفقر ويحقق المساواة بين الجميع كما نريد الحفاظ على كوكبنا وموارده وهذا لن يتحقق الا بالشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى و المجتمع الأكاديمي".

وتقوم السعيد على هامش القمة باستعراض تقرير حول ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة والأهداف الأممية من خلال رؤية مصر 2030، كما تشهد السعيد استعراض تجارب دولية مشاركة فى القمة حول مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإيجاد حلول لها لتحقيق الغايات الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وعلى صعيد اّخر تتبنى القمة فى دورتها السادسة مناقشة مستقبل الحكومات وعرض التجارب الدولية والاستفادة منها فى تطوير الحكومات الحالية إلى جانب استعراض مسائل و

موضوعات متعلقة بدور الشباب فى بناء المجتمعات إضافة إلى طرح الخطط والاستراتيجيات التى تعزز دور الشباب فى مسيرة التنمية باعتباره القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة حيث تعد القمة العالمية للحكومات، أكبر تجمع حكومى سنوى عالمي، للارتقاء بمستقبل الحكومات فى العالم.

ويشارك بالقمة هذا العام 16 منظمة دولية، و140 دولة مشاركة، و4 آلاف مشارك، وأكثر من 26 رئيس دولة ووزراء ورؤساء منظمات كما تضم120 جلسة رئيسية إلى جانب مشاركة نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمفكّرين من القطاعين الحكومى والخاص حول العالم.

وتتضمن قائمة المشاركين بالقمة من رؤساء المنظمات الدولية: جيم كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وأنخيل جوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأودرى أزولاى أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وروبيرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، وتيدروس جيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية.