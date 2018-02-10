"وادي الصعايدة" بأسوان طريق متهالك يخدم 6 قرى.. وشباب الخريجين يشكون





مشروع قرى وادي الصعايدة بمركز إدفو شمال غرب محافظة أسوان أحد المشاريع القومية للاستصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة أسوان و الذي بدأ عام 1997 ويبعد عن مدينة أسوان حوالي 125 كم ويضم المشروع 6 قري هي قرية الشهامة و قرية عمرو بن العاص و قرية الإيمان و قرية السماحة و قرية الإشراف و قرية النمو حيث يهدف مشروع قرى وادي الصعايدة بمركز إدفو إلى زراعة واستصلاح 24 ألف فدان للمنتفعين وشباب الخريجين .

ولكن يعاني المنتفعين بمشروع شباب الخريجين في قري وادي الصعايدة من عدم كفاءة شبكة الطرق التي تربط قري وادي الصعايدة بمركز إدفو ، ومنها الطريق الرئسيي المؤدي لمشروع وادي الصعايدة والذي يعد أحد أهم المحاور المرورية غرب مركز إدفو ، مطالبين بمد شبكة طرق قوية لتسهاهم في التخفيف عليهم ولتنمية المشروع وتحقيق المستهدف منه.

يقول " عبد الرحمن طه " من مزراعي وادي الصعايدة شبكة الطرق بمشروع وادي الصعايدة تحتاج لإعادة تطويرواسعة كي تحدث تنمية حقيقة في مشروع وادي الصعايدة مقترحا برفع كفاءة الطرق ووضع علامات إرشادية وتسوية المطبات .

ولفت أن هناك برك مياه جراء المياه الجوفية والصرف الزراعي وغيرها تتجمع علي الطريق فتعيق حركة مرور السيارات.

وناشد " محمد البدري " من مزراعي مشروع وادي الصعايدة بتدشين مشروع نقل جماعي لسهولة تنقل الطلاب والأهالي من مدينة إدفو وحتي قري وادي الصعايدة مطالباً بضرورة رصف الطريق.

وأضاف أن سوء حالة الطريق تسبب في عزوف سائقي الأجرة والنقل عن العمل علي طريق وادي الصعايدة وأضاف أن الطريق تسير عليه سيارات نقل ثقيل وجرارات زراعية تجر مقطورات فضلا عن سيارات الربع نقل وغيرها وتخدم هذه الطرق الالاف من المزراعين والمنتفعين بوادي الصعايدة ويتم نقل المحاصيل للشوادر فضلا عن نقل القمح للمطاحن والقصب لمصنع السكر .

وأضاف " علي رمضان " من مزراعي وادي الصعايدة أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض مناطق وادي الصعايدة إنعكس علي كفاءة الطرق وأدي لتاكلها وظهور حفر ومطبات تؤدي لوقوع حوادث . مناشدا برصف وتمهيد الطرق وتقوية طبقة الأسفلت وإنارة طريق وادي الصعايدة و تفرعاته ومداخل القري لتفادي وقوع الحوادث .

فيما : يقول " أحمد إبراهيم " أن مشروع وادي الصعايدة من الممكن أن يتم توسعته وتطويره وزيادة المساحة المنزرعة والمستصلحة وإقامة مشاريع إستثمارية ضخمة ولكن لابد من شبكة طرق قوية تغطي كافة أنحاء وادي الصعايدة حتي الطريق الصحراوي مصر أسون الغربي .