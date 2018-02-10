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هيئة السلع التموينية تطلب شراء كميات من زيت الصويا ودوار الشمس فى مناقصة

السبت، 10 فبراير 2018 03:46 م
هيئة السلع التموينية تطلب شراء كميات من زيت الصويا ودوار الشمس فى مناقصة زيت الصويا


دبى (رويترز)
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر اليوم السبت إنها طلبت شراء كميات من زيت الصويا ودوار الشمس فى مناقصة عالمية على أن تصل الكميات خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من أبريل.

وترغب الهيئة فى شراء ما لا يقل عن عشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس و30 ألف طن من زيت الصويا. وستقبل أيضا عروضا لشراء ما لا يقل عن عشرة آلاف طن من زيت الصويا بالجنيه المصرى.

وقالت الهيئة إن آخر موعد لتقديم العروض سيكون يوم الثلاثاء.

 


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