هيئة السلع التموينية تطلب شراء كميات من زيت الصويا ودوار الشمس فى مناقصة





دبى (رويترز)

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر اليوم السبت إنها طلبت شراء كميات من زيت الصويا ودوار الشمس فى مناقصة عالمية على أن تصل الكميات خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من أبريل.

وترغب الهيئة فى شراء ما لا يقل عن عشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس و30 ألف طن من زيت الصويا. وستقبل أيضا عروضا لشراء ما لا يقل عن عشرة آلاف طن من زيت الصويا بالجنيه المصرى.

وقالت الهيئة إن آخر موعد لتقديم العروض سيكون يوم الثلاثاء.