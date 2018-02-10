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نيابة دار السلام تطلب إعادة التحريات فى واقعة مقتل لص على يد الأهالى

السبت، 10 فبراير 2018 02:52 م
نيابة دار السلام تطلب إعادة التحريات فى واقعة مقتل لص على يد الأهالى توك توك-أرشيفية


كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة دار السلام، برئاسة المستشار شريف برسوم، رئيس النيابة، طلب بإعادة تحريات المباحث حول واقعة وفاة عاطل متأثرا بإصابته نتيجة الاعتداء عليه من عدد من الأهالى حال محاولته سرقة توك توك.
 
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا يفيد إصابة "ح.ر" 35 سنة، عاطل بنزيف في المخ ونقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، بعد اعتداء الأهالى عليه أثناء محاولته ونجل شثيقه "ك." سرقة توك توك خاص بأحد أهالى المنطقة، فجر يوم 5 فبراير الجارى، وبعد يومين من الواقعة توفى متأثرا بإصابته.
 
تم القبض على 4 من الأهالى المتهمين بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1526 جنايات دار السلام.
 
وبالعرض على النيابة اعترف نجل شقيق الضحية بصحة الواقعة وتعرف على أحد الأهالي ويدعى "م.هـ " ، فيما أكد المتهمين أنهم كانوا يحاولون منعه من سرقة التوك توك الخاص بأحد جيرانهم ويدعى "ر.ص".
 
وقال مطاوع الجارحى، محامى المتهمين، أمام النيابة، إن الواقعة كانت في حال دفاع شرعى عن النفس والمال،  وإن المتهمين حاولوا منع المجنى عليه من سرقة توك توك جارهم.
 
 

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