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نقابة المهندسين تدعم العملية "سيناء 2018 " وتعلن استعدادها للمشاركة فى التنمية

السبت، 10 فبراير 2018 03:29 م
نقابة المهندسين تدعم العملية "سيناء 2018 " وتعلن استعدادها للمشاركة فى التنمية نقابة المهندسين


كتب رضا حبيشى
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أعلن المهندس هشام أبو سنه رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة وـعضاء النقابة ومهندسى القاهرة دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، فى عملية الشرف والكرامة  والاستقرار "سيناء 2018 " بمشاركة الجيش المصرى والشرطة التى انطلقت أمس الجمعة للقضاء على الإرهاب الأسود فى سيناء الحبيبة و كافة أنحاء البلاد.
 
ودعت نقابة المهندسين بالقاهرة وفق بيان صحفى  الشعب المصرى بكافة طوائفه وانتماءاته إلى مساندة و دعم القيادة السياسية والجيش المصرى والشرطة لتطهير ربوع الوطن من دنس الإرهاب وأذنابه من الخونة و المأجورين وحتى تنعم مصر بآثار التنمية ومستقبل أفضل رغم أنف الحاقدين.
 
وأضافت نقابة مهندسى القاهرة أن هذه العملية تأتى تأكيدا لأعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن قدرة مصر وحدها أنابة عن العالم كله فى محاربة الإرهاب ورسالة لقوى الشر فى الداخل والخارج، الذين يتآمرون على الوطن وشعب مصر العريق.
 
وأكدت نقابة القاهرة على استعدادها بكل مهندسيها للقيام بدورهم فى معركة التنمية الحقيقية لرفعة فى شأن بلادنا والرقى بمصرنا الحبيبة.

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