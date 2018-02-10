نتنياهو: إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أى هجوم أو محاولة لانتهاك سيادتها

نتنياهو: إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أى هجوم أو محاولة لانتهاك سيادتهاالسبت، 10 فبراير 2018 08:28 م
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز
إضافة تعليق
قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم السبت، إن إسرائيل تسعى للسلام ولكنها ستواصل الدفاع عن نفسها فى مواجهة إيران.
وأضاف نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتابع في بيان عبر التلفزيون "أكدت له التزامنا وحقنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الهجمات التي تُشن من الأراضي السورية. اتفقنا على استمرار التنسيق بين جيشي بلدينا".
وقال إنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وأضاف أن "إسرائيل تسعى للسلام ولكننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا بشكل ثابت فى مواجهة أى هجوم علينا أو أى محاولة من إيران لترسيخ نفسها ضدنا فى سوريا".
إضافة تعليق
#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية
صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة