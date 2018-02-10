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نتنياهو: إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أى هجوم أو محاولة لانتهاك سيادتها

السبت، 10 فبراير 2018 08:28 م
نتنياهو: إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أى هجوم أو محاولة لانتهاك سيادتها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو


رويترز
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم السبت، إن إسرائيل تسعى للسلام ولكنها ستواصل الدفاع عن نفسها فى مواجهة إيران.

وأضاف نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتابع في بيان عبر التلفزيون "أكدت له التزامنا وحقنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الهجمات التي تُشن من الأراضي السورية. اتفقنا على استمرار التنسيق بين جيشي بلدينا".

وقال إنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وأضاف أن "إسرائيل تسعى للسلام ولكننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا بشكل ثابت فى مواجهة أى هجوم علينا أو أى محاولة من إيران لترسيخ نفسها ضدنا فى سوريا".

 

 


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