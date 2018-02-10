ناشطون تايلانديون يتحدون السلطات مطالبين بانتخابات





بانكوك (أ ف ب)

تجمع عشرات التايلانديين السبت، فى وسط بانكوك للمطالبة بعودة الديموقراطية وإجراء انتخابات، رغم المنع المستمر للتظاهر الذى يفرضه المجلس العسكرى الحاكم منذ 3 أعوام ونصف السنة.

ويبذل المجلس الذى تسلم الحكم إثر انقلاب عام 2014، كل ما فى وسعه لمواجهة اى معارضة.

ويعمد إلى التوسع فى استخدام قانون صارم جدا حول إهانة العائلة المالكة، ويمنع أى تجمع لأكثر من 5 أشخاص.

وفى أواخر يناير، اعتقل 39 شخصا لأنهم شاركوا فى تظاهرة مماثلة، ووجهت إلى البعض منهم تهم يمكن أن تؤدى إلى سجنهم 7 سنوات، وكان مئات من عناصر الشرطة يحيطون بعشرات المتظاهرين السبت.

وقالت إحدى المتظاهرات، سوميترا باتبراتون التى تناهز الأربعين من العمر، "نريد استعادة ديموقراطيتنا".

وكتب على إحدى اللافتات التى رفعها الناشطون المطالبون بالديموقراطية فى الحى القديم فى بانكوك "توقفوا عن مصادرة السلطة، توقفوا عن إرجاء الانتخابات".

ويزداد تبرم الناس ونفاد صبرهم حيال الإرجاء المتكرر للانتخابات التى وعد بها المجلس العسكرى الحاكم، وقد زادته فضائح الفساد الأخيرة التى يتهم فيها عناصر من المجموعة الحاكمة أو مقربون منها.