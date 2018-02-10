نائبة بالكنيست: نتنياهو يفجر الموقف فى سوريا لصرف الانتباه عن تحقيقات الفساد





(أ ش أ)

اتهمت نائبة عربية بالكنيست الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتفجير الموقف مع السوريين والإيرانيين على الحدود الشمالية لإسرائيل، اليوم السبت، بغرض صرف الانتباه عن التحقيقات ضده فى قضايا فساد، والتى بلغت مراحل متقدمة فى الأيام الأخيرة.

وقالت عضو القائمة العربية المشتركة بالكنيست عايدة توما سليمان، فى بيان: "نتنياهو وحكومته غارقة حتى آذانهم فى فضائح فساد، عشية نشر توصيات" الشرطة الإسرائيلية فى تحقيقاتها فى القضية المعروفة باسم "القضية 1000"، حيث من المفترض أن توجه النيابة العامة لائحة اتهام ضد نتنياهو بارتكابه جرائم فساد، بحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكان قادة الشرطة الإسرائيلية قد أجمعوا، الأربعاء الماضي، على التوصية للنائب العام بتوجيه الاتهام لنتنياهو فى قضايا الفساد التى تلاحقه مع وجود أدلة كافية لاتهامه بتلقى رشاوى، فيما من المنتظر أن تُقدم التوصية رسميا، هذا الأسبوع.

وبلغ التوتر بين الجيش الإسرائيلى من جانب، والقوات السورية والإيرانية من جانب آخر إلى مستوى غير مسبوق، اليوم السبت، منذ بدء النزاع فى سوريا قبل ما يقرب من 8 سنوات، إذ نفذ الجيش الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على أهداف سورية وإيرانية فى الأراضى السورية، وذلك بعد إسقاط الجيش السورى طائرة إسرائيلية من طراز "إف-16" كانت بدورها تنفذ غارات ضد أهداف إيرانية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء ذلك بعدما أسقط الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، طائرة إيرانية بدون طيار قال إنها اخترقت المجال الجوى الإسرائيلي، الأمر الذى نفاه تحالف عسكرى موال للرئيس السورى بشار الأسد.

وقالت سليمان إن "نتنياهو قادر على إثارة حرب إقليمية تدفع فيها شعوب المنطقة ثمنا باهظا فقط من أجل النجاة سياسيا".

فى المقابل، رفض نواب آخرون بالكنيست تصريحات النائبة العربية، واصفين تلك التصريحات بأنها "نظريات مؤامرة".