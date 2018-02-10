موكب رئيس وزراء كندا يتعرض لحادث سير فى كاليفورنيا

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تعرض موكب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو لحادث سير بكاليفورنيا، خلال زيارة جاستن للولايات المتحدة الأمريكية .

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" إن دورية قسم حماية كبار الشخصيات بكاليفورنيا كانت ترافق موكب ترودو بعد مغادرته للمؤسسة والمعهد الرئاسى لرونالد ريجان.

ونقلت الصحيفة، اليوم السبت، عن روى جونز قائد شرطة مدينة سيمى فالى بكاليفورنيا أنه بعد 4 أميال من مكتبة رونالد ريجان الرئاسية توقفت إحدى الدراجات النارية للشرطة لإغلاق الطريق من أجل الموكب قبل أن يحاول سائق سيارة مدنية الالتفاف يسارا ليتحرك من حول الموكب.

وأضاف جونز أن دراجة الشرطة بدأت فى التحرك واصطدمت بالسيارة التى قذفت الشرطى على دراجة نارية أخرى للشرطة تابعة للموكب، موضحا أن السيارة التى يركبها ترودو لم تتوقف.

وذكرت الصحيفة أن الشرطى المصاب بجروح طفيفة تم اصطحابه إلى مستشفى لوس روبلز والمركز الطبى فى مدينة ثاوزند أوكس بكاليفورنيا، لافتة إلى أن سائق السيارة ظل فى موقع الحادث ولم يتم استدعاؤه من قبل الشرطة.

وأشار جونز إلى أن الواقعة ما زالت قيد التحقيق بما فى ذلك ما إذا كان الشرطى استخدم الأضواء وصفارات الإنذار اللازمة، مرجحا ألا يكون قائد السيارة مذنبا.