مكدونالد تخلف أدامز فى رئاسة حزب شين فين بايرلندا الشمالية

مكدونالد تخلف أدامز فى رئاسة حزب شين فين بايرلندا الشماليةالسبت، 10 فبراير 2018 08:00 م
رئيس إيرلندا
دبلن (رويترز)
إضافة تعليق
صدق اليوم السبت، على تولى مارى لو مكدونالد رئاسة حزب شين فين بإيرلندا الشمالية خلفا لجيرى أدامز فى عملية تسليم يمكن أن تعزز طموح هذا الحزب القومى فى حكم شطرى إيرلندا.
ويمثل انتخاب امرأة من جيل أصغر سنا انفصالا مهما للجناح السياسى السابق للجيش الجمهورى الأيرلندى عن ماضيه، ولم يكن لمكدونالد دور مباشر فى الحرب التى شهدتها إيرلندا الشمالية على مدى 30 عاما.
ومكدونالد(48 عاما) سياسية من الطبقة الوسطى مولودة فى دبلن وكانت النائبة الوحيدة التى ترشح نفسها لخلافة أدامز الذى قاد هذا الحزب اليسارى منذ 1983.
وكانت مكدونالد عضوا فى البرلمان الأوروبى من عام 2004 حتى عام 2009 عندما أصبحت نائبة لادامز وهى تريد الاعتماد على التقدم الذى تم إحرازه خلال العشرين عاما الأخيرة منذ انتهاء الاضطرابات فى إيرلندا الشمالية.
إضافة تعليق
#المهمة_ حماية_ وطن.. القوات المسلحة تطلق عدة أفلام وثائقية عن قدرات الجيش.. الشئون المعنوية تسجل لحظات أسطورية بتدريبات البحرية والدفاع الجوى.. حمزة المنسى فى ثوب والده البطل.. وفيديوهات نادرة للصاعقة البحرية
صور.. "قلب أبويا علىّ حجر".. ميكانيكى يشنق ابنه لسرقته مولد من ورشته بالخانكة.. الأب: لفيت حبل حول رقبته لأتخلص منه.. مش هسامح نفسي".. ويبرر جريمته: كان كثير السرقة والمشاكل مع الناس.. ووالدته: عايزة ابنى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة