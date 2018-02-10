مقتل 5 مدنيين وإصابة 18 آخرين فى انفجار لغم أرضى بمالى

مقتل 5 مدنيين وإصابة 18 آخرين فى انفجار لغم أرضى بمالىالسبت، 10 فبراير 2018 05:55 م
تفجير - أرشيفية
باماكو (رويترز)
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قال الحاكم المحلى لوسط مالى اليوم السبت، إن 5 مدنيين قتلوا بينما جرح 18 فى المنطقة عندما انفجر لغم أرضى فى سيارة ركاب كانوا يستقلونها، وذلك بعد أسبوعين من مقتل 26 مسافرا فى حادث مشابه بالمنطقة.
وقال الحاكم سيدى الحسن تاورى إن الانفجار وقع بعد ظهر يوم الجمعة على الطريق الرابط بين بلدتى ديرا وكونا فى منطقة موبتى التى زاد فيها مسلحون إسلاميون هجماتهم فى الآونة الأخيرة على أهداف مدنية وعسكرية.
وقال تاورى فى الإذاعة المحلية "يجب ألا نقبل بعد ذلك بالعيش تحت سقف واحد مع الإرهابيين، يجب ألا نقبل بتقاسم وجبة مع الإرهابيين (أو) العيش فى قرية واحدة مع الإرهابيين"
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