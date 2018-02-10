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مقتل 4 فى هجوم مسلحين على معسكر هندى بولاية جامو وكشمير

السبت، 10 فبراير 2018 06:57 م
مقتل 4 فى هجوم مسلحين على معسكر هندى بولاية جامو وكشمير مسلحين


إسطنبول (رويترز)
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قال متحدث باسم الجيش إن مسلحين اقتحموا معسكرا تابعا للجيش الهندى فى ساعة مبكرة من اليوم السبت، بولاية جامو وكشمير شمال البلاد وقتلوا جنديين وجرحوا تسعة أشخاص.

وقال المتحدث المقدم ديفيندار أناند إن اثنين من المسلحين قتلا أيضا مساء اليوم السبت، وأشار إلى أن المسلحين كانوا يرتدون زيا مموها ويحملون بنادق قتالية وكمية كبيرة من الذخيرة والقنابل اليدوية.

وأضاف أن من بين الجرحى خمسة من الأطفال والنساء.

وحاصرت الشرطة الموقع وتم استدعاء وحدات من الجيش لتعزيز القوات. وقال أناند إن جهود تطهير المعسكر جارية مضيفا أن "العمليات ستستمر حتى إلقاء القبض على جميع الإرهابيين أو قتلهم".

وقال إس.دى سينج جاموال المفتش العام للشرطة فى جامو إن أحد الحراس لاحظ عند الساعة الرابعة و55 دقيقة فجرا تقريبا تحركات مريبة قبل إطلاق النار على المكان.

وأضاف "ردت القوات على إطلاق النار. عدد المسلحين غير معروف".

وتتهم الهند باكستان بتدريب المسلحين وتسليحهم ومساعدتهم فى التسلل عبر خط السيطرة الذى يقسم منطقة كشمير، وهى اتهامات تنكرها باكستان.

 


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