مقتل 3 أشخاص إثر انفجار بملعب كريكيت فى أفغانستان





كابول (أ ش أ)

لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب آخران إثر انفجار وقع بملعب كريكيت فى إقليم نانجارهار بشرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم السبت، عن مسئولين محليين أفغان، قولهم إن الانفجار وقع بالقرب من حى باتى كوت، وأسفر عن إصابة اثنين من المشاهدين ومقتل ثلاثة من لاعبى الكريكيت.

وأدان جولاب مانجال حاكم إقليم نانجارهار الحادث بأشد العبارات..بينما لم يعلن أى أفراد أو جماعات مسؤوليتهم عن الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن نانجارهار يعد من بين الأقاليم الهادئة نسبيا فى شرق أفغانستان، إلا أن المسلحين المناهضين للحكومة الأفغانية بمن فيهم مسلحو طالبان وداعش، يحاولون خلال السنوات الأخيرة تعزيز سيطرتهم على بعض المناطق النائية بالإقليم .. فيما تقوم القوات الأفغانية بعمليات منتظمة مع القوات الأمريكية التى تنفذ بشكل أساسى ضربات جوية للقضاء على الإرهابيين فى هذا الإقليم.