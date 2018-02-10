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مقتل 17 مسلحا وإصابة 8 آخرين من ميليشيات الحوثى شمالى محافظة الضالع

السبت، 10 فبراير 2018 04:48 م
مقتل 17 مسلحا وإصابة 8 آخرين من ميليشيات الحوثى شمالى محافظة الضالع مسلحين


صنعاء (أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمنى، اليوم السبت، مقتل 17 مسلحا من ميليشيات الحوثي، وإصابة 8 آخرين شمالى محافظة الضالع.

وذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز الإخبارية" فى نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا.

وذكرت القناة، أن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على جبل حيد الحمام بجبهة مقبنة غربى تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثى".

وكان الجيش اليمني، قد تمكن - فى وقت سابق اليوم - من تحرير جبل (رحنق) فى جبهة مقبنة غرب تعز.

 


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