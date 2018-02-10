مقتل متشدد وإصابة 3 أشخاص بجروح فى اشتباكات بمخيم عين الحلوة

مقتل متشدد وإصابة 3 أشخاص بجروح فى اشتباكات بمخيم عين الحلوةالسبت، 10 فبراير 2018 06:00 ص
عناصر من الجيش اللبنانى
بيروت أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام مقتل المتشدد محمد جمال حمد فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان.
وذكرت الوكالة - فى بيان الجمعة - أن اشتباكات عنيفة اندلعت إثر ذلك بين القوى الأمنية المشتركة والجماعات المتشددة على محورى الصفصاف وسوق الخضار داخل المخيم استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية ، ما أدى إلى احتراق منزل وشوهدت سحب الدخان الأسود فى سماء المنطقة ، كما سجلت حركة نزوح باتجاه جامع الموصللي.
وأضافت أنه أصيب 3 أشخاص بجروح نتيجة تلك الاشتباكات فى مخيم عين الحلوة ، كما اتخذ الجيش اللبنانى تدابير مشددة عند حواجزه وأغلق البوابات الحديدية عند مداخل المخيم.
إضافة تعليق
حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة
الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة