مقتل متشدد وإصابة 3 أشخاص بجروح فى اشتباكات بمخيم عين الحلوة





بيروت أ ش أ

أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام مقتل المتشدد محمد جمال حمد فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة - فى بيان الجمعة - أن اشتباكات عنيفة اندلعت إثر ذلك بين القوى الأمنية المشتركة والجماعات المتشددة على محورى الصفصاف وسوق الخضار داخل المخيم استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية ، ما أدى إلى احتراق منزل وشوهدت سحب الدخان الأسود فى سماء المنطقة ، كما سجلت حركة نزوح باتجاه جامع الموصللي.

وأضافت أنه أصيب 3 أشخاص بجروح نتيجة تلك الاشتباكات فى مخيم عين الحلوة ، كما اتخذ الجيش اللبنانى تدابير مشددة عند حواجزه وأغلق البوابات الحديدية عند مداخل المخيم.