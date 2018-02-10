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مقتل متشدد وإصابة 3 أشخاص بجروح فى اشتباكات بمخيم عين الحلوة

السبت، 10 فبراير 2018 06:00 ص
مقتل متشدد وإصابة 3 أشخاص بجروح فى اشتباكات بمخيم عين الحلوة عناصر من الجيش اللبنانى


بيروت أ ش أ
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أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام مقتل المتشدد محمد جمال حمد فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة - فى بيان الجمعة - أن اشتباكات عنيفة اندلعت إثر ذلك بين القوى الأمنية المشتركة والجماعات المتشددة على محورى الصفصاف وسوق الخضار داخل المخيم استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية ، ما أدى إلى احتراق منزل وشوهدت سحب الدخان الأسود فى سماء المنطقة ، كما سجلت حركة نزوح باتجاه جامع الموصللي.

وأضافت أنه أصيب 3 أشخاص بجروح نتيجة تلك الاشتباكات فى مخيم عين الحلوة ، كما اتخذ الجيش اللبنانى تدابير مشددة عند حواجزه وأغلق البوابات الحديدية عند مداخل المخيم.


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