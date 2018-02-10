video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 09:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل أكثر من 30 داعشيًا فى معارك مع النظام السورى بإدلب

السبت، 10 فبراير 2018 09:40 م
مقتل أكثر من 30 داعشيًا فى معارك مع النظام السورى بإدلب قتلى داعش - أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

قتل أكثر من ثلاثين مسلحا من تنظيم داعش، اليوم السبت، فى معارك مع قوات النظام السورى فى محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن إن "المواجهات العنيفة بين تنظيم داعش وقوات النظام اسفرت عن مقتل 32 مقاتلا من التنظيم".

ورغم هزيمته فى سوريا والعراق، عاد التنظيم المتطرف فى شكل محدود إلى جنوب شرق محافظة إدلب مستغلا معارك اندلعت بين الجيش السورى و"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا).

ويشن الجيش السورى منذ ديسمبر 2017 هجوما لاستعادة السيطرة على جنوب شرق المحافظة، وأعلن أمس الجمعة، أنه تمكن من طرد المسلحين المسلحين من كامل محافظتى حماة (وسط) وحلب (شمال) المجاورتين لإدلب.

ولا يزال تنظيم داعش يتواجد فى منطقة محدودة فى ريف إدلب الجنوبي، يتواجه فيها مع فصائل مسلحة.

 

 

        


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سقوط "خنافس داعش" بسوريا.. القوات الكردية تعتقل آخر عنصرين بمجموعة "البيتلز" الإرهابية.. الخلية تشكلت من 4 بريطانيين تخصصوا فى تعذيب وذبح الرهائن.. بريطانيا تسقط جنسيتهم ومقترحات بترحيلهم إلى "جوانتانامو"

داعش

ادلب

النظام السوري

سوريا



لا تفوتك
المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المبعوث التجارى البريطانى يزور مصر مع أكبر وفد تجارى منذ ما يقرب من عقدين

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

جوهرة: أحب الرقص منذ صغرى.. و"فيفى عبده" أول من تعلمت منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة