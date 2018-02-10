مقتل أكثر من 30 داعشيًا فى معارك مع النظام السورى بإدلب





(أ ش أ)

قتل أكثر من ثلاثين مسلحا من تنظيم داعش، اليوم السبت، فى معارك مع قوات النظام السورى فى محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن إن "المواجهات العنيفة بين تنظيم داعش وقوات النظام اسفرت عن مقتل 32 مقاتلا من التنظيم".

ورغم هزيمته فى سوريا والعراق، عاد التنظيم المتطرف فى شكل محدود إلى جنوب شرق محافظة إدلب مستغلا معارك اندلعت بين الجيش السورى و"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا).

ويشن الجيش السورى منذ ديسمبر 2017 هجوما لاستعادة السيطرة على جنوب شرق المحافظة، وأعلن أمس الجمعة، أنه تمكن من طرد المسلحين المسلحين من كامل محافظتى حماة (وسط) وحلب (شمال) المجاورتين لإدلب.

ولا يزال تنظيم داعش يتواجد فى منطقة محدودة فى ريف إدلب الجنوبي، يتواجه فيها مع فصائل مسلحة.