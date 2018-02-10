معارض للكرملين ينشر فيديو لنائب رئيس وزراء روسيا خلال قضائه عطلة مع ملياردير





موسكو (أ ف ب)

حقق فيديو نشره المعارض الروسى إلكسى نافالنى، على يوتيوب لنائب رئيس الوزراء الروسى، وهو على يخت رجل أعمال من أصحاب المليارات فى روسيا انتشارا واسعا الجمعة، ووصل عدد مشاهديه إلى أكثر من 2 مليون شخص.

ويتضمن الفيديو لقطات قال نافالنى، أنها صورت من قبل امرأة وضعت كتابا حول كيفية إغواء الرجال الاوليغارش وأصحاب المليارات.

وقال نافالنى الذى منع من الترشح فى مواجهة بوتين فى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل أن الفيديو يبدو وكأنه يظهر مستشار السياسة الخارجية البارز السابق لبوتين سيرجى بريخودكو وهو يقضى عطلة على يخت الملياردير اوليغ ديريباسكا الذى يسيطر على تجارة الالمنيوم فى البلاد.

ونفى كلا من ديريباسكا وبريخودكو هذه المزاعم بالرغم من انهما نادرا ما يتحدثان ‘لى الصحافة، وقال بريخودكو فى بيان نشرته صحيفة "ار بى سي" ان "الخائب يحاول مرة اخرى القيام باستفزاز"، فى اشارة الى نافالني.

وقال ناطق باسم شركة ديريباسكا ان هذه المزاعم "لا تمت بصلة الى الحقيقة"، محذرا الاعلام "من نشر هذه الاتهامات الخاطئة"، وكتب ديريباسكا على حسابه فى انستغرام "سأدافع عن شرفى وكرامتى فى المحكمة".

ويظهر الفيديو رجل الاعمال الذى يسيطر على عملاق الاليمنيوم الروسى "روسال" برفقة آخر يبدو انه بريخودكو وهما معا على اليخت والارتياح باد عليهما، وفى احدى المرات يسمع الرجلان وهما يتكلمان عن العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا، ويزعم نافالنى أن بريخودكو وديريباسكا ابحرا سوية على يخت الاخير أمام سواحل النروج عام 2016.