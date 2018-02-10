مستشار الرئيس الفلسطيني: نحن مع مصر ومن لا يعجبه يشرب من البحر المتوسط





كتب آسر أحمد

علق محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطينيى الراحل ياسر عرفات، على عمليات الجيش المصرى فى سيناء لتطهيرها من العناصر الإرهابية، فى تغريدات عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال رشيد: "معركة القوات المسلحة لتطهير مصر من الإرهاب تضعنا أمام معادلة بسيطة ، فإما مع مصر أو مع الإرهاب، هناك طبعا من اختار دعم و تمويل الإرهاب، أما نحن فلا نختار طبعا إلا مصر، ومن لا يعجبه ذلك فأمامه البحر المتوسط ليشرب منه، فإن لم يكف المتوسط فأمامه البحر الأحمر" .