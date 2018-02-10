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مستشار الرئيس الفلسطيني: نحن مع مصر ومن لا يعجبه يشرب من البحر المتوسط

السبت، 10 فبراير 2018 09:01 م
مستشار الرئيس الفلسطيني: نحن مع مصر ومن لا يعجبه يشرب من البحر المتوسط محمد رشيد


كتب آسر أحمد
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علق محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطينيى الراحل ياسر عرفات، على عمليات الجيش المصرى فى سيناء لتطهيرها من العناصر الإرهابية، فى تغريدات عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال رشيد: "معركة القوات المسلحة لتطهير مصر من الإرهاب تضعنا أمام معادلة بسيطة ، فإما مع مصر أو مع الإرهاب، هناك طبعا من اختار دعم و تمويل الإرهاب، أما نحن فلا نختار  طبعا إلا مصر، ومن لا يعجبه ذلك فأمامه البحر المتوسط ليشرب منه، فإن لم يكف المتوسط فأمامه البحر الأحمر" .

 

محمد رشيد
محمد رشيد

 


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