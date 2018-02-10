مدير أمن شمال سيناء يتفقد الأكمنة الأمنية بالعريش

مدير أمن شمال سيناء يتفقد الأكمنة الأمنية بالعريشالسبت، 10 فبراير 2018 08:36 م
اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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تفقد اليوم اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء الأكمنة الأمنية داخل مدينة العريش، وخلال جولته التقى مدير الأمن قوات الخدمات الأمنية المنتشرة فى شوارع المدينة وحول المنشآت الحيوية.
وكانت القوات المسلحة أعلنت صباح الجمعة، عن عملية عسكرية شاملة بمناطق شمال سيناء، تستهدف البؤر الإرهابية والأوكار التى يستخدمها المتطرفون، لتنفيذ عمليات إرهابية.
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