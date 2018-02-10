مدير أمن دمياط يتفقد التمركزات الأمنية والأكمنة الحدودية





دمياط - عبده عبد البارى

تفقد اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، فجر اليوم، كل الخدمات والمنشآت الحيوية ودور العبادة، ووجه الضباط والأفراد بخطورة المرحلة.

شملت جولة مدير الأمن التمركزات الأمنية والأكمنة الحدودية والميادين المهمة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستنفار كل الجهود الأمنية ورفع حالة الاستعداد تزامنا مع المتغيرات المتلاحقة بالمرحلة الراهنة، خاصة فى مواجهة الإرهاب الغاشم والتصدى له وإجهاضه.