مدير أمن المنيا يتابع حملات الحد من الحوادث على الطرق الصحراوية

مدير أمن المنيا يتابع حملات الحد من الحوادث على الطرق الصحراويةالسبت، 10 فبراير 2018 02:36 ص
للواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
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تابع اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا للحملات المرورية على الطريق الصحراوى الشرقى والغربى نطاق المحافظة والتأكيد على مدى فاعليتها للحد من الحوادث.
وكان مدير الأمن قد وجه بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعه لتوعية السائقين بمخاطر الطرق، والتى أسفرت عند تحرير 2573 مخالفة مرورية فى يوم واحد.
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