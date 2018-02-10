video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 09:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن المنيا يتابع حملات الحد من الحوادث على الطرق الصحراوية

السبت، 10 فبراير 2018 02:36 ص
مدير أمن المنيا يتابع حملات الحد من الحوادث على الطرق الصحراوية للواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

تابع اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا للحملات المرورية على الطريق الصحراوى الشرقى والغربى نطاق المحافظة والتأكيد على مدى فاعليتها للحد من الحوادث.

 

وكان مدير الأمن قد وجه بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعه لتوعية السائقين بمخاطر الطرق، والتى أسفرت عند تحرير 2573 مخالفة مرورية فى يوم واحد.

 

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل شخص على يد شقيقين بسبب علاقة بينه وبين أحد الفتيات بالمنيا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار المنيا

مديرءة الأمن

ادارة المرور



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة