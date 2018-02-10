مدير أمن القاهرة يصل موقع حريق السلام.. ومصدر: ماس كهربائى السبب





كتب عبد الرحمن سيد

وصل منذ قليل، اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، وعدد من قيادات المديرية، إلى موقع حريق مخزن بويات بالسلام، لمتابعة عمليات الإطفاء، والوقوف على ملابسات الحادث.

وأكد مصدر أمنى، أن ماس كهربى وراء حريق داخل مخزن بويات على مساحة 1000 متر، وتفحمت معظم محتوياته، بالإضافة إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر اندلاع الحريق، ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تتبع للنيران التى امتدت إلى شقة سكنية أعلى المخزن.

وأضاف المصدر، أنه تم فصل التيار الكهربائى والغاز عن المنطقة بشكل كامل، لحين انتهاء عمليات الإطفاء التى يجريها رجال الحماية المدينة.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن بالسلام، وتم الدفع بـسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.