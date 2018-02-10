مدرس بهندسة سوهاج يحصل على براءة اختراع تكييف يعمل بالمياه





سوهاج - محمود مقبول

حصل الدكتور شريف أدهم محمد حسين المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة سوهاج على براءة اختراع رقم 28344 من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والخاص بابتكاره تكييف هواء يعمل بالمياه ويتحكم بالرطوبة ودرجة الحرارة.

صرح بذلك د. أحمد عزيز رئيس الجامعة، والذى أشاد بجهود الباحث مؤكدا علي مواصلة الجامعة فى دعم الباحثين للإرتقاء بمستوى البحث العلمى .

وأضاف شريف أدهم أن الإختراع يعمل من خلال انتشار ظاهرة بخار الماء فى الهواء غير المشبع بهدف إزالة الحمل الحرارى الخاص بالأشخاص داخل الغرف المكيفة، وذلك عن طريق مبادلين حراريين إحداهما خاص بعملية التبريد، والثانى لإزالة الحمل الحرارى وذلك باستخدام مواد مسامية متوافرة فى البيئة المصرية من خلال دورة مغلقة .

وأوضح الدكتور شريف ، أن الإختراع يمكن ان يستخدم فى القطارات والمنازل، والمصانع، ويتميز بأنه غير مستهلك للمياه، بالإضافة إلى توفيره للطاقة وإنتاجه للهواء البارد الخالى من الرطوبة.