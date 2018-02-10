محمد فقد ذراعه في مفرمة لحوم وصاحب المصنع متخليا عنه:"اخبط دماغك في الحيط"





المنوفية _ محمد فتحي

مأساة حقيقة يعيشها محمد ابراهيم ابو مصطفي (20 عاما) من قرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والذي فقد ذراعه الأيمن أثناء عمله بمصنع لصناعة اللحوم المفرومة.

يقول محمد إبراهيم: أثناء عملي علي ماكينة مفرمة اللحوم داخل المصنع فوجئت بشلل تام في يدي وعندما انتبهت لم أجد ذراعي وعلي الفور تم نقلي الي مستشفي الأميرية وتم إجراء عملية البتر لي وعقب خروجي من العمليات قابلني صاحب المصنع ووعدني بصرف جميع مستحقاتي ومر شهر بعد الآخر ولم يوفي بعهده معي وتابع قائلا صاحب المصنع بعد خروجي وذهابي الي منزلي قالي اخبط دماغك في الحيط وروح إشتكيني حد قالك متاخدش بالك من نفسك في الشغل ووقتها قولتله منك لله وربنا ينتقم منك في أعز حاجة عندك وفيه رب اسمه الكريم.

ويقول إبراهيم محمد والد المصاب لن نملك شيئا في الدنيا سوي منزلنا فقط وصاحب المصنع الذي كان يعمل به ضحك علينا وتابع في البداية كنت في منزلي وتلقيت خبر إحتجاز نجلي بمستشفي المطرية الجامعي وعندنا ذهبت الي المستشفي قابلني صاحب المصنع وقالي بالحرف الواحد قائلا ابنك محمد الماكينة أكلت إيده وهو ابني زي ماهو ابنك كل تكاليف العملية انا سأقوم بترعة بتحملها جميعا بالاضافة الي صرف مرتب شهر له مدي الحياة وتجهيز زواجه لانى مسؤل عن اصابته.

وأكد عند إطلاعي علي محضر الشرطة تبين قيام صاحب المصنع بتغيير اسم نجلي حتي يهرب من المسئولية بالاضافة الي تغيير اسمه إلى قبطي الديانة وعندما سألته ايه اللي في المحضر ده قالي والله ما أعرف عنه حاجة خالص وقمت بتغيير المحضر لتسجيل كافة الحقائق لضمان حق نجلي خاصة أنه لن يقدر علي العمل بعدما فقد ذراعه الأيمن.

وطالب والد المصاب الجهات المختصة من التأمينات الاجتماعية والقوي العاملة بحق نجله من صاحب المصنع وإيجاد فرصة عمل له لكي يستطيع العيش وتركيب طرف صناعي له.