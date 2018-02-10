محمد بن زايد ينشر صورته خلال استقباله الرئيس الهندى بالإمارات





كتب آسر أحمد

نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، صور تجمعه مع الرئيس الهندى رام نات كوفيند، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتب ولى عهد أبو ظبى " تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي لترسخ توجه القيادتين نحو توثيق التعاون المشترك في كافة المجالات، ومتابعة هذا التوجه الاستراتيجي عبر آليات فاعلة لضمان تحقيق رؤيتيهما".



محمد بن زايد مع الرئيس الهندى



محمد بن زايد يستقبل الرئيس الهندى