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محافظ جنوب سيناء يعقد الاجتماع الأسبوعى لمتابعة تنفيذ المشروعات

السبت، 10 فبراير 2018 08:42 م
محافظ جنوب سيناء يعقد الاجتماع الأسبوعى لمتابعة تنفيذ المشروعات جانب من الاجتماع


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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ترأس اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، اليوم السبت الاجتماع الأسبوعي بحضور اللواء نادر عشماوي ، السكرتير العام المساعد لجنوب سيناء ورؤساء المدن ، ورئيس منطقة تعمير جنوب سيناء ومدير فرع المقاولون العرب ومدير عام الطرق والنقل ومدير عام الإسكان ومديري الإدارات المالية، والتخطيط والمتابعة والتفتيش المالي والاداري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ جنوب سيناء بعقد اجتماعا دوريا أسبوعيا للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وإزالة أيه معوقات إن وجدت.

وناقش المحافظ ، موقف التنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها وبعض المشروعات الأخرى منها: إقامة فندق ضخم بمدينة دهب ومدينة ملاهي ترفيهية وسرعة تشغيل وحدة المرور بدهب ومدرسة المرور بها، وبدء تطوير دهب ووضعها على الخريطة السياحية كما ناقش الاجتماع سرعة مخاطبة وزير البيئة لاستصدار الموافقة على حماية وتطوير منطقة هضبة أم السيد عن طريق المصاطب بشكل جمالي وسرعة البدء في مشروعات الطرق والتجميل بشارع السلام ومناطق أخرى واستئناف العمل بمضمار الهجن بشرم الشيخ بمعرفة رئيس المدينة.

وشدد على الاهتمام بمنطقة الجبيل  بطور سيناء والاهتمام بالنظافة وإنارتها وأيضا سرعة الانتهاء من شاطئ طور سيناء وافتتاحه للجمهور في شم النسيم من العام وأيضا الاهتمام بتجميل وإقامة الميادين بطور سيناء.

وناقش المحافظ ، مشكلة توقف العمل بالمصاعد والمنازل بكوبري الحماية من السيول بمدينة نويبع وبحث توفير مبلغ 10 ملايين جنيه اللازمة لإنهاء الأعمال به ، وأيضا مخاطبة هيئة البريد المصرية لسرعة الانتهاء من مكاتب البريد بنويبع ورفع كفاءة مكاتب البريد بسانت كاترين وأيضا العمل بتطوير طريق مطار سانت كاترين وإنارته.

كما ناقش فودة ، استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في مارس من العام الجاري.

 

 


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