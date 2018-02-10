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محافظ الوادى الجديد يجرى جولة تفقدية للمشروعات الخدمية بقرى الفرافرة والداخلة

السبت، 10 فبراير 2018 08:28 م
محافظ الوادى الجديد يجرى جولة تفقدية للمشروعات الخدمية بقرى الفرافرة والداخلة جانب من جولة المحافظ


الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، مشروع انشاء 50 منزلا ريفيا الجارى تنفيذهم بغرب الموهوب بتكلفة إجمالية تجاوزت 7 مليون جنيه بتمويل من صندوق جهاز التعمير وإشراف الوحدة المحلية والمقام على مساحة ثلاثة آلاف متر تقريبا بمعدل ثابت 67 مترا لكل منزل بدون تعلية ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال أكثر من 90% من المقرر لها .

ووجه المحافظ ، بسرعة الإنتهاء من الصرف الصحي للمشروع وبالتوازي يتم عمل صرف خاص بالمشروع كصرف مجمع وعمل مشروع زراعي على مساحة 200 فدان يتم تسليمهم للشباب بواقع 4 فدان لكل شاب وإنشاء منفذ توزيع خبزومنفذ بيع سلع لخدمه المستفيدين من المشروع .

كما تفقد محافظ الوادى الجديد مستشفى الفرافرة ، وذلك بهدف الوقوف على احتياجات المستشفى والعمل على توفيرها وكذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين  ، ووجه المحافظ بسرعة استلام وتركيب جهاز الأشعة المقطعية المتبرع به أحد المستثمرين بالفرافرة ، وكذلك حصر العجز في التخصصات المطلوبة فى الأطباء وتكليف اطباء بالتناوب أسبوعيا مع إعداد تكليف يتم عرضه مسبقا و مراعاة سرعه صرف وتوفير وتداول الأدوية والعلاج من خلال صيدليه المستشفى وحصر الأدوية التي بها عجز لتوفيرها واستكمال علاج فيرس C وسرعه توفيرها فورا .

كما وجه برفع كفاءة المستشفي وتطويرها وذلك بمعرفة المحافظة ، وكذلك رفع كفاءة وتطوير سكن الأطباء علي نفقة رجال الأعمال وتطوير حديقة المستشفي وغرسها بأشجار مثمرة بحيث يقوم أحد رجال الأعمال بتوفير شتلات الأشجار.

كما تفقد المحافظ إحدى المشروعات الاستثمارية الزراعية بمنطقه سهل قروين وهو عبارة عن مشروع زراعي متكامل علي مساحه 24400 فدان المساحة المنزرعة حاليا 2750 فدان بطاطس - زيتون - برسيم حجازي والمنتجات للاستهلاك والتسويق المحلي وتصنيع المنتجات الزراعيه والصناعات الغذائية وكذلك التصدير .

ويعمل بالمشروع عدد كبير من العاملين والفنيين والمهندسين الزاعيين ويبلغ عددهم في مواسم جني المحاصيل إلى 700 عامل بخلاف العمالة الغير مباشرة.

ووجه المحافظ بتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين للتوسع فى مناطق الاستثمار مما يساهم فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة .

وتفقد محافظ الوادي الجديد الميدان الجديد بالفرافرة والذي يقع بمدخل الفرافرة عند تلاقي طريق الفرافرة الداخلة -الفرافرة / ديروط .

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تجميل الميدان وإعتباره واجهه حضارية لمركز الفرافرة.

وصرح المحافظ بأن المحافظه ستقوم بدعم المبلغ المخصص لتجميل وانشاء الميدان الي مليون جنيه حتى يتم علي ميدان أكمل وجه .

ووجه المحافظ برفع جميع المخلفات وناتج الحفر الملقي بالمناطق بجوار الميدان وكذلك وضع لوحات جمالية وإضاءة بالميدان واختيار اسم قومي يطلق عليه .

وعلي جانب أخر ، وجه المحافظ بتحديد خط التنظيم الخاص بمنشأت مركز الشباب الجديد المواجه للميدان بما يتماشى مع الاستفاده الكاملة من الأرض المخصصة لانشاء المركز والوضع في الإعتبار الرؤية من جميع الجهات .

كما وجه الزملوط بسرعة إنهاء التراخيص الخاصة بإقامة المحلات علي سوء المركز للاستفادة منها وتوفير فرص عمل مع حظر إقامة اكشاك بالميدان مع التيسير علي الراغبين في الحصول علي المحلات .

 


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